Video
video cùng chuyên mục

Quy hoạch 100 năm sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo Hà Nội

Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một đồ án có quy mô và tầm nhìn rất lớn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển Thủ đô.
Đọc thêm : Quy hoạch 100 năm và thị trường địa ốc: Chuyên gia đưa lời khuyên đắt giá