Quảng Ninh: Người dân đua nhau đi vớt than sau lũ quét

Hàng chục người dân vùng lũ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đua nhau ra 1 con kênh trên địa bàn bất chấp mưa tầm tã, ngâm mình đến tận cổ dưới dòng nước đen đặc để vớt than do trận lũ quét “ban tặng”. Nhiều người tham gia vớt than cho biết, mặc dù vất vả nhưng ngày công cũng xứng đáng