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Quán nước "hốt bạc" khi nắng nóng kéo dài ở TPHCM

Thời tiết oi bức kéo dài tại TPHCM khiến nhu cầu giải nhiệt tăng cao. Các xe nước mía, dừa tắc, sâm ven đường liên tục đông khách, đặc biệt vào giờ trưa và chiều.
Đọc thêm : Quán nước "hốt bạc" khi nắng nóng kéo dài ở TPHCM