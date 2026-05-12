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Quản lý thị trường Lạng Sơn lý giải việc tạm giữ 80kg xác ve sầu khô

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 bao tải, tổng trọng lượng 80kg, chứa xác ve sầu sấy khô, còn gọi là thuyền thoái.
Đọc thêm : Quản lý thị trường Lạng Sơn nói việc tạm giữ 80kg xác ve sầu khô