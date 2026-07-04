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Quân đội Nga đã chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Konstantinovka

Quân đội Nga đã chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Konstantinovka sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.
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