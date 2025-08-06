Video
video cùng chuyên mục

Quán cà phê kiêm trạm sạc xe điện thu hút đông đảo người dân tại TPHCM

TPHCM xuất hiện nhiều quán ăn, tiệm cà phê cho sạc xe máy điện kèm võng nghỉ, nước uống thu hút đông đảo người dân, tài xế xe công nghệ đến sử dụng.
Đọc thêm : Tài xế xe điện "mê mẩn" mô hình cà phê kiêm trạm sạc ở TPHCM