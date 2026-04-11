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Quán bánh rán 2m2 ở Hà Nội, ngày bán cả nghìn chiếc

Tận dụng ngõ đi vào nhà bố mẹ rộng chỉ 2m2 chị Hà mở quán bán rán, ngày bán cả nghìn chiếc, khách ra vào tấp nập.
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