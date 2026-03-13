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Quán ăn phong cách Mỹ thập niên 90 hút giới trẻ TPHCM

Một quán ăn phong cách Mỹ thập niên 90 tại phường Bình Trưng, TPHCM thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, tạo dáng bên dàn ô tô, mô tô cổ hơn nửa thế kỷ tuổi.
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