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Quả mít hơn 26kg ở Ninh Bình, gia chủ bổ chia cho hàng xóm

Hàng năm, gia đình chị Phương đều thu hoạch được những quả mít có trọng lượng gần 30kg
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