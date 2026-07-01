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Quả cầu chim lạc tạo diện mạo mới cho vòng xoay Lăng Cha Cả

Vòng xoay lâu đời tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được cải tạo với tác phẩm quả cầu kim loại gắn hình chim lạc.
Đọc thêm : Quả cầu chim lạc tạo diện mạo mới cho vòng xoay Lăng Cha Cả