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PSY gặp biến cố lớn trước ngày đến Việt Nam

PSY bất ngờ bị chuyển hồ sơ sang công tố vì nghi vấn liên quan thuốc hướng thần, đúng thời điểm ngôi sao Hàn Quốc chuẩn bị sang Hà Nội biểu diễn.
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