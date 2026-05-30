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PSG hay Arsenal sẽ lên đỉnh châu Âu?

Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ tạo nên màn chung kết Champions League đặc biệt, nơi một bên muốn bảo vệ ngai vàng châu Âu, còn bên kia khát khao lần đầu bước lên đỉnh lịch sử.
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