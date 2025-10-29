Video
video cùng chuyên mục

Phóng nhanh cua gấp, ô tô con lộn nhào khi gặp xe ben

Không kiểm soát tốc độ khi vào cua, tài xế đã phải phanh và đánh lái gấp khi gặp xe ben, dẫn tới tình huống chiếc ô tô lộn 360 độ như trong phim hành động.
