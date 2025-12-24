Video
Phòng không Ukraine giáng trả cuộc tập kích của Nga vào Odessa

Phòng không Ukraine khai hỏa dồn dập, giáng trả cuộc tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV của Nga vào Odessa.
