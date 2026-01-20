Video
Phòng không Ukraine đánh chặn UAV Nga ở Odessa

Pháo phòng không Ukraine từng đánh chặn UAV Nga khá thành công ở Odessa nhưng giờ đây mọi thứ đã khác khi Moscow tung Geran-5 vào tham chiến.
