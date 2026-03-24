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Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt đánh chặn tên lửa Iran

Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt đánh chặn tên lửa Iran trong đêm 23, rạng sáng 24/3.
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