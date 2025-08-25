Video
Phó Thủ tướng chỉ đạo chống bão Kajiki tại Sở chỉ huy tiền phương

Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó bão Kajiki (bão số 5) tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An.
