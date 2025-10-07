Video
video cùng chuyên mục

Phố Dương Đình Nghệ biến thành sông, một số đoạn ngập sâu khoảng 1m

Cơn mưa lớn sáng 7/10 khiến phố Dương Đình Nghệ (Hà Nội) ngập nặng, có đoạn nước sâu khoảng 1m.