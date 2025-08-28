Video
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trải lòng về "tam nông"

"Người nông dân Việt Nam gắn liền với vận mệnh của đất nước, và cũng tự hào góp phần kiến tạo vận mệnh của đất nước", Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói.
