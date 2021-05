Phiên tòa xét xử Tạ Thị Vân lừa chạy chế độ thương binh

Ngày 5/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Tạ Thị Vân (SN 1962, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tạ Thị Vân cho rằng mình không lừa đảo mà chỉ “giúp đỡ” các cưu chiến binh làm chế độ trợ cấp hàng tháng. Số tiền mà Vân “giúp đỡ” rồi chiếm đoạt của 95 cựu chiến binh thông qua 5 “chân rết” lên tới gần 3,7 tỷ đồng. Vân bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 14 năm tù