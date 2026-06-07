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Phi hành gia gửi thông điệp cho mẹ khi đi bộ ra ngoài không gian

Đoạn thông điệp hài hước và đáng yêu của Sergey Kud-Sverchkov đã nhanh chóng “gây sốt” và khiến nhiều người xem phải bật cười.
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