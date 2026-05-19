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Phi cơ chở Tổng thống Nga hạ cánh xuống Bắc Kinh

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du 2 ngày của nhà lãnh đạo.
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