Phẫu thuật amidan, VA bằng công nghệ Plasma Plus cho trẻ, bố mẹ an tâm

Bé T.V.A (7 tuổi) được chỉ định cắt amidan, nạo VA khiến mẹ lo lắng bởi những trải nghiệm thực tế của mẹ trước đây. Nhưng công nghệ Plasma Plus hiện nhẹ nhàng và an toàn cho trẻ, giúp mẹ an tâm hơn.

12/10/2023 - 09:58