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Pháo phản lực Tornado-S của Nga phá hủy mục tiêu Ukraine ở Kharkov

Pháo phản lực Tornado-S của Nga, được UAV Zala Z-16 chỉ thị mục tiêu, phá hủy mục tiêu Ukraine ở Kharkov.
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