Video
video cùng chuyên mục

Pháo phản lực Nga dồn dập nã vào Konstantinovka

Pháo phản lực Nga dồn dập nã vào Konstantinovka, hình ảnh khốc liệt được UAV Ukraine ghi lại.
Đọc thêm : Cựu sĩ quan tình báo Mỹ: Ukraine có thể thất thủ Konstantinovka