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Pháo hoa tại giáo xứ Duyên Thọ, Ninh Bình

Kết thúc thánh lễ đón Giao thừa, giáo dân giáo xứ Duyên Thọ (xã Giao Hưng, Ninh Bình) bắn pháo hoa đón năm mới (Video: Nguyễn Hải).