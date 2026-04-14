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Phản ứng trọng tài, HLV Velizar Popov nhận án kỷ luật nặng từ VFF

Hành động phản ứng thái quá với trọng tài, ném thẻ trên sân của HLV Velizar Popov (Thể Công Viettel) khiến nhà cầm quân này nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.
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