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Phản ứng hài hước và đáng yêu của khỉ đột con khi lần đầu nhìn thấy tuyết

Chú khỉ đột non đã thể hiện sự bối rối và hoảng sợ khi lần đầu nhìn thấy tuyết rơi, nên đã nhanh chóng sà vào lòng mẹ để được che chở.
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