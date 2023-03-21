Video
video cùng chuyên mục

Phản ứng đau xót của Messi sau khi bị cổ động viên chửi rủa

Messi đã lầm lũi đi thẳng vào đường hầm sau khi hứng chịu sự la ó, chửi rủa của cổ động viên (CĐV) PSG trong trận thua Rennes ở vòng 28 Ligue 1.
Đọc thêm : Phản ứng đau xót của Messi sau khi bị cổ động viên chửi rủa