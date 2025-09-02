Video
video cùng chuyên mục

Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng hát "Mẹ yêu con", "Còn gì đẹp hơn" trên sân khấu

Trong đêm nhạc tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình, Phạm Thu Hà và Nguyễn Hùng khiến khán giả thổn thức khi hát "Mẹ yêu con" và "Còn gì đẹp hơn".
