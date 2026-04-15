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Pha bẻ lái định mệnh cứu mạng người phụ nữ đi xe máy trong gang tấc

Pha bẻ lái vào thời khắc định mệnh đã giúp cô gái đi xe máy tránh được tình huống bị kẹp giữa hai ô tô.
Đọc thêm : Pha bẻ lái định mệnh cứu mạng người phụ nữ đi xe máy trong gang tấc