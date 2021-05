Park Yoochun khoe giọng hát ngọt ngào

Nam diễn viên kiêm ca sĩ xứ Hàn - Park Yoochun xuất thân là một ca sĩ và chuyển hướng sang đóng phim. Ở cả hai lĩnh vực, anh đều rất thành công. Trong video clip này, anh thể hiện ca khúc "How Much Love Do You Have In Your Wallet".