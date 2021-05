Park Min Young nhảy trên nền nhạc "Woman Like Me"

Park Min Young bắt đầu đóng phim từ năm 2006. Từng bị chê trách là “bình hoa di động” trên màn ảnh nhưng bằng nỗ lực tự thân, nữ diễn viên xinh đẹp dần trau dồi diễn xuất và tỏa sáng trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như như: Sungkyunkwan Scandal, City Hunter, Remember: War Of The Son, Queen For Seven Days...