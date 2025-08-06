Video
Ông Trump thị sát trên nóc Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump nói về việc đặt tên lửa trên nóc Nhà Trắng khi ông thị sát khu vực này.
