Ông nội đi xin sữa nuôi cháu

Con dâu bị xuất huyết não khi đang mang thai ở tháng thứ 8 buộc phải mổ bắt con rồi chuyển ra Hà Nội điều trị, ông Nguyễn Cảnh Toàn (xóm 19, Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) hàng ngày phai đi xin sữa nuôi cháu. Do cháu bé bị sinh non, yếu nên phải nằm lồng ấp và được khuyến cáo bú sữa mẹ để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Con dâu ra Hà Nội chữa bệnh khi bác sỹ tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao khiến gia đình ông Toàn như lâm vào ngõ cụt.