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Ốc Thanh Vân: "Tôi để chồng quyết định mọi việc lớn trong nhà"

Diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ với phóng viên Dân trí cuộc sống sau khi từ Australia trở về Việt Nam, hôn nhân bên ông xã và vai diễn phim “Heo năm móng”.
Đọc thêm : Ốc Thanh Vân: "Tôi để chồng quyết định mọi việc lớn trong nhà"