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Ô tô suýt gây ra va chạm vì chuyển làn ẩu trên cao tốc

Dù đang di chuyển trên cao tốc Cầu Giẽ - Nình Bình, tài xế chiếc Kia Morning vẫn có tình huống chuyển làn thiếu quan sát, suýt gây ra va chạm với ô tô đi cùng chiều.
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