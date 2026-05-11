Video
video cùng chuyên mục

Ô tô đang di chuyển bất ngờ bị rơi bánh

Không rõ vì lý do gì, chiếc ô tô đang di chuyển thì bánh trước bất ngờ bị rơi ra, khiến đầu xe bị cạ xuống đường. Tình huống giao thông xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk.
Đọc thêm : Ô tô bất ngờ rơi bánh khi đang chạy giữa đường