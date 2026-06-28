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Ô tô bất ngờ phanh gấp, dừng lại trước mũi xe tải trên cao tốc

Mặc dù phía trước không có chướng ngại vật nào, tài xế chiếc Honda City vẫn bất ngờ phanh gấp và dừng lại ngay trước mũi xe tải.
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