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Ô tô bất ngờ bị rụng bánh, trúng vào xe khác trên cao tốc

Bánh sau của chiếc Toyota Innova bất ngờ bị rơi ra khi đang di chuyển trên cao tốc, văng trúng chiếc xe khách chạy cùng chiều.
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