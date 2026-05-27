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Nút giao Điện Biên Phủ ở TPHCM giảm hẳn kẹt xe nhờ đèn tín hiệu

Trong khung giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe, lưu thông lộn xộn tại vòng xoay Điện Biên Phủ (TPHCM) giảm rõ rệt nhờ bổ sung đèn tín hiệu.
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