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Nước tràn đường chảy suốt 3 giờ sau cơn mưa ngắn ở TPHCM

Sau cơn mưa 15 phút sáng 21/5, nước từ suối Siệp đoạn giáp ranh TPHCM tràn lên đường gần quốc lộ 1K, chảy xiết suốt hơn 3 giờ.
Đọc thêm : Con suối giáp ranh TPHCM và Đồng Nai: Nước chảy xiết tràn đường sau cơn mưa