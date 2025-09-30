Video
Nước ngập sâu, xe chết máy la liệt trên đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Trãi (đoạn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) nước ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân muốn di chuyển phải men theo sát dải phân cách giữa.