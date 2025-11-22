Video
Nước mắt miền Trung sau lũ dữ

Cơn lũ quét qua thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để lại nhiều tan thương. Người dân trở về trong nước mắt khi ngôi nhà còn đó nhưng người thân đã mãi ra đi.
