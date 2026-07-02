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Núi lửa Etna phun trào, dung nham nhuộm đỏ sườn núi ở Italy

Núi lửa Etna trên đảo Sicily, ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất châu Âu, tiếp tục phun trào, tạo nên dòng dung nham rực đỏ bao phủ một phần sườn núi.
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