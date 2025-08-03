Video
Nữ tài xế có tình huống xử lý đầy khó hiểu

Nữ tài xế sau khi lùi đã đậu chiếc xe ngay giữa đường, chiếm hết một làn, và mở cửa rời đi. Tình huống xử lý của nữ tài xế khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.
