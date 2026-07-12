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Nữ sinh biểu diễn múa côn trong lễ nhận bằng cử nhân

Những ngày qua, đoạn video ghi lại màn múa côn của một nữ sinh ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.
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