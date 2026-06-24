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NSƯT Thành Lộc: "Tôi lo mình không còn đủ sự minh mẫn"

Ở tuổi 65, NSƯT Thành Lộc cho biết anh hài lòng với cuộc sống độc thân. Điều khiến nam nghệ sĩ trăn trở nhất là sức khỏe và sự minh mẫn để tiếp tục cống hiến cho sân khấu.
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