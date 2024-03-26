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NSND Việt Anh lên tiếng về nghi vấn đang yêu cô gái trẻ

Ở tuổi 66, NSND Việt Anh khiến đồng nghiệp, khán giả tò mò khi liên tục khoe ảnh thân mật bên một cô gái trẻ, xinh đẹp.
Đọc thêm : NSND Việt Anh lên tiếng về nghi vấn đang yêu cô gái trẻ