Những "núi" rác bao quanh chợ Tuy Hòa sau cơn lũ dữ

Nhiều tiểu thương tại chợ Tuy Hoà, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tất bật dọn lại gian hàng, cào bùn đất và rác thải sau khi nước rút, để lộ mức thiệt hại nặng nề.
